Als Erling Haaland (22) zaterdagavond tijdens de Champions League-finale scoort, dan zit Inter met een serieus probleem. Manchester City verloor namelijk nog nooit een wedstrijd waarin de Noorse topspits een doelpunt maakte. Daarom: met welke tactieken is hij af te stoppen? Onmogelijk is het niet, dat is eerder dit seizoen wel al bewezen.