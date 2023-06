(Prijzen)kast en kunst van Anderlecht-icoon Michel Verschueren onder de hamer: “Trofeeën hebben vooral emotionele waarde”

Altijd al gedroomd van een trofee van RSC Anderlecht in je kast? Volgend weekend kan je er enkele op de kop tikken bij een veiling van Maison Jules in Sint-Amandsberg. Het veilinghuis verkoopt trofeeën en kunst van de overleden manager Michel Verschueren (91).

De voormalig general manager van topvoetbalclub RSC Anderlecht - ook wel Mister Michel genoemd - verzamelde tijdens zijn leven heel wat kunst. Vooral beeldhouwwerken, schilderijen en Chinese vazen had hij in zijn bezit. Zijn familie nam contact op met Maison Jules om een deel van zijn spullen te veilen.

“Het was oorspronkelijk de bedoeling om kunst te veilen, maar toen ik langsging in zijn woning in Grimbergen kwam ik terecht in een hele ruimte die voorbehouden was voor trofeeën. Uiteindelijk mocht ik enkele meenemen om te veilen”, vertelt Jo Tondeleir van Maison Jules. (lees verder onder de foto’s)

De kamer vol trofeeën van Michel Verschueren. — © Maison Jules

De paarswitte drinkkaraf kreeg Verschueren toen RSC Anderlecht kampioen speelde in de Belgische eredivisie in 1980-1981. — © Maison Jules

Zo kan je onder meer een trofee uit 1984 op de kop tikken, van toen RSC Anderlecht de halve finale van de UEFA Cup tegen Nothingham Forest won. Daarbij hoort ook de daaropvolgende trofee van de verloren finale tegen Tottenham Hotspur. Het startbod voor beide trofeeën samen bedraagt 160 euro. Ook de veiling van een paarswitte drankkaraf die Mister Michel kreeg nadat RSC Anderlecht kampioen speelde in de Belgische eredivisie in 1980-1981 begint bij die prijs.

F.C. Barcelona

Voor 140 euro kan je al beginnen bieden op een trofee die aan Verschueren werd geschonken door F.C Barcelona in 1983. “Het gaat om trofeeën die de manager kreeg voor aanvang van de wedstrijd. Het is een aandenken dat wordt geschonken door de tegenpartij. We hebben die items niet zo hoog geprijsd, omdat ze vooral een emotionele waarde hebben. We hopen dat oudere supporters massaal interesse tonen uit heimwee naar de glorietijd van Anderlecht.”

Naast trofeeën laat de familie ook kunst en servies veilen. Een bronzen Venus van Milo, schilderijen uit de negentiende eeuw en Chinese vazen stellen ze allemaal te koop. De twee duurste items zijn een zilveren Empire koffie- en theeset op zilveren schotel en een houten Whiskeman bestekkoffer. Op allebei kan je bieden vanaf 1.000 euro. (lees verder onder de foto’s)

Op deze Chinese vaas kan je bieden vanaf 500 euro. — © Maison Jules

Bieden op deze bestekkoffer kan vanaf 1.000 euro. — © Maison Jules

De kijkdagen zijn dit weekend van 10 uur tot 18 uur en van maandag tot en met donderdag van 14 uur tot 18 uur. Op vrijdag opnieuw van 10 uur tot 18 uur. De veilingen gaan door op 17 en 18 juni. Veilen kan ook online.

INFO: www.maisonjules.be