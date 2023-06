Nieuwpoort

Tien jaar geleden ruilden zelfstandig bankdirecteur Luc Dewart en zijn echtgenote Martine Vanden Steene hun job in voor de uitbating van een chambre d’Hôtes. En met succes, want nu heeft Tripadvisor hen beloond met hun Best of the Best Award, een erkenning die hen bij de top in de wereld plaatst. “We moesten toch even gaan zitten.”