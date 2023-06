DE INSIDER. Over exact 1 jaar is het zover: “Die dag kan weleens zwarter worden dan we nu al denken”

Zondag 9 juni 2024. Bij alle politici staat die dag nu al met rood omcirkeld, want dan trekken we naar de stembus voor De Moeder Aller Verkiezingen. In onze actuapodcast ‘De Insider’ voorspellen we wat de headlines binnen exact één jaar zullen zijn. “Eigenlijk is het compleet onverantwoord wat we hier aan het doen zijn.”