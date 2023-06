OVERZICHT. Hier kan je dit weekend zwemmen aan de kust

Dit weekend wordt veel volk verwacht aan zee. Zwemmen kan in zeven van de tien kustgemeenten, waar verschillende reddingsposten bemand worden. In Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan pas vanaf volgende week redders.

“Wie wil zwemmen, raden wij aan om in een bewaakte zone het water in te gaan”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). In de onbewaakte zones geven borden aan dat baden verboden is en hangt de rode vlag uit om duidelijk te maken dat er niet gezwommen mag worden. Uiteraard mogen strandgangers er wel pootjebaden.

“We zijn al sinds half mei stand-by op het strand en dit weekend zullen drie van de zeven zwemzones in Blankenberge open zijn”, bevestigt Tom Cocle, hoofdredder van de reddingsdienst in Blankenberge. “We staan klaar om de eerste zorgen toe te dienen bij medische interventies en voor de opvang van verloren gelopen kinderen. Ook de strandpolitie zal permanent aanwezig zijn. Wij hebben een strand van twee kilometer breed, waarvan ongeveer 700 meter bewaakt wordt. Strandgangers moeten nooit meer dan 500 meter wandelen om in een bewaakte zone terecht te komen. ”

In Blankenberge kan gezwommen worden in de zwemzones ter hoogte van de Bakkerstrap, Kerkstraat en Charlierhelling.

In Nieuwpoort mag gezwommen worden in de zwemzone aan de Veurnestraat.

In De Haan zijn twee van de elf zwemzones geopend: ter hoogte van het centrum van De Haan en in Wenduine.

In De Panne kan je dit weekend zwemmen in de zwemzone R3 - centrum, tussen de Halmenstraat en Walckierstraat.

In Koksijde zijn drie van de acht zwemzones geopend: ter hoogte van het Terlinckplein in Koksijde, de Strandlaan in Sint-Idesbald en het Astridplein in Oostduinkerke.

In Oostende zijn drie zwemzones geopend: ter hoogte van de Koninginnelaan, het casino Kursaal en in Mariakerke.

In Knokke-Heist zijn drie van de elf zwemzones geopend: ter hoogte van het centrum van Knokke, Albertstrand Oost en het Directeur-Generaal Willemspark.

In Middelkerke openen de eerste reddingsposten pas volgende week, net als in Bredene en Zeebrugge.

“We verwachten dat heel wat mensen in het water zullen gaan”, zegt Cocle. “Dat was de laatste weken minder het geval, wegens de koude noordoostenwind. We hebben al wel heel wat watersporters mogen ontvangen. Maar dit weekend zal de temperatuur op het strand bijzonder aangenaam zijn.”

De kustredders roepen op om in alle drukte aan de kust kinderen goed in de gaten te houden en ze een gratis verdwaalbandje aan te doen. “Wij raden ouders ook aan om een foto te nemen van hun kindje op het strand. Mocht er dan toch iets verkeerd lopen, kunnen wij gericht zoeken aan de hand van de foto”, zegt Cocle.