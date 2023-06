Voor wie dezer dagen maar niet kan stoppen met snotteren door alle graspollen in de lucht, is er een troost. Je bent niet alleen. Drie op de tien Belgen hebben last van hooikoorts, zelfs vier op de tien tussen 20 en 40 jaar. Nauwelijks is er een plek op de wereld waar het nóg erger is. En dat hebben we zelf gezocht.