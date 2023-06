Blauwhelm gedood in Mali, vier anderen zwaargewond

Een VN-blauwhelm is vrijdag om het leven gekomen bij een aanval in Mali. Vier anderen raakten ernstig gewond. De aanval gebeurde in de buurt van Timboektoe, in het noorden van Mali. Het land wordt geteisterd door de verspreiding van jihadisme en allerlei vormen van geweld, stelt de VN-missie Minusma.

Een patrouille van de blauwhelmen zou het doelwit geworden zijn van een complexe aanval, meldt Minusma via Twitter. De VN-blauwhelm raakte eerst een mijn en kwam daarna onder vuur te liggen. De nationaliteit van de gedode en gewonde blauwhelmen is nog niet verduidelijkt.

Al jaren vechten verschillende groepen in Mali tegen elkaar. Ook de Russische huurlingen van Wagner zijn aanwezig in de regio. Het conflict is intussen uitgedeind naar de wijdere regio: ook in buurlanden Burkina Faso en Niger tiert het geweld welig.

Minusma heeft ongeveer 12.000 soldaten in het land, en is het favoriete doelwit van de jihadistische bewegingen. Sinds de oprichting van Minusma in 2013 zijn al 186 blauwhelmen omgekomen.