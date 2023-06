Satirische website ’t Scheldt moet naaktfoto van Sihame El Kaouakibi verwijderen: “Schending van privacy”

De satirische website ’t Scheldt moet een naaktfoto van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi onmiddellijk offline halen, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen op eenzijdig verzoekschrift van El Kaouakibi beslist.

’t Scheldt publiceerde begin deze week een satirisch artikel over de voormalige Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi onder de titel ‘Sihame El Kaouakibi topless! Niet in de Blaarmeersen, maar in Antwerpen!’ Bij het artikel plaatste ’t Scheldt een foto van twee dames die naakt op een dakterras lagen te zonnen.

De twee naakte dames zouden volgens het artikel Sihame El Kaouakibi en haar levenspartner zijn. De foto was zo bewerkt dat de borsten en de schaamstreek van beide vrouwen onzichtbaar waren voor de lezers. Onder het artikel biedt het ’t Scheldt de mogelijkheid aan abonnees om de ongecensureerde naaktfoto te zien: ‘Klik hier voor Sihame El Kaouakibi topless!’ En ook: ‘Abonneer u om Sihame onder de Antwerpse zon te zien liggen.’

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi schakelde onmiddellijk haar raadsman Joris Vercraeye in om de foto zo snel mogelijk laten verwijderen. Volgens El Kaouakibi betreft het immers een authentieke naaktfoto die op hun “privédakterras zonder inkijk” werd genomen.

Drone

Omdat ’t Scheldt in het begeleidende artikel schreef dat de foto van de naakt zonnende El Kaouakibi was genomen met behulp van een drone, concludeert de rechtbank dat er “ontegenzeglijk sprake is van een schending van de privacy en van niet-consensuele verspreiding van naaktfoto’s van verzoekster, hetgeen wordt gesanctioneerd door artikel 417 van het Strafwetboek.”

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg veroordeelt ’t Scheldt om die reden tot een publicatieverbod van de foto. Het artikel, dat volgens de rechtbank duidelijk van satirische aard is, mag wel online blijven staan. Als ’t Scheldt de foto niet verwijdert zoals de rechtbank heeft bevolen, dan riskeert ’t Scheldt een dwangsom van 25.000 euro per dag te moeten betalen.

De redactie van ’t Scheldt heeft de gewraakte naaktfoto inmiddels verwijderd van zijn website. Dat ’t Scheldt op eenzijdig verzoekschrift werd veroordeeld, betekent dat de rechter omwille van hoogdringende redenen uitspraak heeft gedaan zonder de aangeklaagde partij te horen. ’t Scheldt kan de beslissing van de rechter wel aanvechten, door een verzetprocedure op te starten.

Het is al de tweede keer in een week tijd dat ‘t Scheldt door de rechtbank wordt verplicht om een artikel offline te halen. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stapte naar de rechtbank, nadat ‘t Scheldt had uitgepakt met zogenaamde onthullingen uit het privéleven van Rousseau. Overigens verplichtte de rechtbank ook P-magazine om een gelijkaardig verhaal over Conner Rousseau offline te halen.