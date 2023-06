Vijf sleutelduels in de Champions League-finale tussen Manchester City en Inter Milan: De Bruyne komt ‘de krokodil’ opnieuw tegen, weeral irritante tegenstander voor Grealish

De beste ploeg ter wereld tegen de derde uit de Serie A: we hoeven u niet te vertellen dat Manchester City torenhoog favoriet is in de Champions League-finale tegen Inter Milan. Toch zal City het niet zomaar cadeau krijgen tegen de nerazzurri. Wij zien vijf cruciale duels die zullen bepalen wie de beker met de grote oren mee naar huis mag nemen.

Haaland versus Acerbi (al zal die hulp moeten krijgen)

“Hoe stoppen we in godsnaam Haaland af?” Het is een vraag die Inter-coach Simone Inzaghi zich ongetwijfeld gesteld zal hebben in de aanloop naar de Champions League-finale. Zeggen dat Haaland lamleggen gelijk staat aan een dikke kans op winst is fel overdreven - daarvoor heeft Man City te veel andere spelers van wereldklasse. De Noorse doelpuntenmachine veel ruimte geven, doet de kansen van Inter daarentegen wel flink slinken.

En dus staat de drie centrale verdedigers van Inter een zware taak te wachten. Op papier zal Francesco Acerbi de man zijn die het vaakst de duels met Haaland zal uitvechten, maar in een strijd man tegen man vrezen we voor het lot van Inter Milan. Acerbi mag dan wel tonnen ervaring hebben, een prestatie zoals Antonio Rüdiger in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League - Haaland zat toen negentig minuten lang in de tang bij de Duitser - zien we niet meteen gebeuren. Inter zal het dus vooral van het collectief moeten hebben. Alessandro Bastoni en Milan Škriniar (indien fit) zijn de andere twee centrale verdedigers die in de basisopstelling verwacht worden en Acerbi een handje zullen moeten toesteken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Bruyne versus Brozović

Bij De Bruyne geldt eigenlijk hetzelfde als bij Haaland: krijgt onze landgenoot de ruimte om vrank en vrij te voetballen, is de kans groot dat de beker met de grote oren richting Manchester verhuist. De belangrijke taak om KDB uit de match te houden, lijkt op het lijf geschreven van Marcelo Brozović. Die naam komt u bekend voor? Dat zou goed kunnen, want hij vormde op het afgelopen WK bij Kroatië samen met Luka Modrić en Mateo Kovačić een ijzersterk trio op het middenveld en stuurde zo de Belgen al in de groepsfase naar huis.

De Bruyne heeft dus geen al te goede herinneringen aan Brozović. Daarbij is de Kroaat ook gewoon een irritante voetballer om tegen te spelen. Hij koppelt een enorm loopvermogen (in de WK-wedstrijd tegen Japan liep hij 16.7 kilometer, een record) aan grinta en harde tackles en kan als geen ander een tegenstander op de huid zitten. Zijn onverzettelijkheid illustreerde hij in 2018 toen hij zich voor een vrije trap van Luis Suárez gooide toen die onder de muur dreigde door te gaan. Op sociale media noemde hij die actie ‘de krokodil’, wat meteen zijn bijnaam werd. Maar daarnaast is Brozović ook een uitstekende voetballer en zal hij in aanvallend opzicht cruciaal zijn voor Inter om onder de hoge druk van City uit te komen.

Brozović die De Bruyne het leven zuur maakt: zaterdag is het waarschijnlijk weer van dat. — © REUTERS

Grealish versus Dumfries

Doordat beide ploegen kiezen voor een andere opstelling - City zal in een 4-3-3 aantreden, Inter speelt doorgaans in een 3-5-2 - zijn Jack Grealish en Denzel Dumfries niet echt rechtstreekse tegenstanders, maar beide spelers zullen genoeg in elkaars buurt komen. En hun karakters kennende, zou dit wel eens het meest potige duel van de avond kunnen worden.

In de halve finale tegen Real Madrid kreeg Grealish het regelmatig aan de stok met Daniel Carvajal en ook Dumfries werkt al eens graag op de zenuwen van zijn tegenstander. De Nederlander zal alvast alle truken van de foor moeten bovenhalen om Grealish uit de match te houden, want de flankspeler heeft zich na een moeilijk eerste seizoen bij City ontpopt tot een van de sterkhouders van het team. En omgekeerd zal Grealish ook achter Dumfries aan moeten lopen. De ex-PSV’er rukt graag mee op en is zo ook in aanvallend opzicht een belangrijke pion bij Inter.

Worden de duels tussen Grealish en Dumfries even potig als die met Carvajal? — © REUTERS

Lukaku versus Dias

We hadden hier inderdaad kunnen kiezen voor Lautaro Martínez of Edin Džeko. Lautaro zal sowieso aan de wedstrijd beginnen en de kans is tamelijk groot dat Džeko de voorkeur krijgt op Lukaku. Toch is het niet uit chauvinisme dat we onze landgenoot noemen bij de sleutelduels, want ook als invaller kan Lukaku een grote impact hebben. Door hun dominante en aanvallende speelstijl durven ze bij City al eens ruimte weggeven aan de tegenstander. En laat net in die ruimte de sterkte van Lukaku liggen.

Want eenmaal op snelheid en met ruimte voor zich is Lukaku amper af te stoppen. Ook Rúben Dias, één van de beste centrale verdedigers ter wereld maar niet bepaald een snelheidsduivel, zal niet graag het sprintduel aangaan met Big Rom. Zeker als Inter voor zou komen en City op zoek moet gaan naar de gelijkmaker, is Lukaku onmiskenbaar een wapen voor de Italianen. Dat Lukaku net nu zijn topvorm te pakken heeft, zal de Citizens misschien toch wat zorgen baren.

Houdt Inzaghi vast aan Džeko of mag Lukaku beginnen aan de finale? — © REUTERS

Guardiola versus Inzaghi

Last but not least: het duel tussen de trainers. Guardiola, die met zijn 34 trofeeën niet zelden de beste trainer aller tijden wordt genoemd en het voetbal eigenhandig veranderd heeft, tegenover Inzaghi die al een heel seizoen op de wip zit bij Inter: het verschil tussen beiden is groot. Het is dankzij de onverhoopt goede resultaten op het kampioenenbal en de bekerwinst dat de Italiaan nog altijd op de bank zit bij Inter, want in de competitie liep het lange tijd moeizaam.

Al mogen de kwaliteiten van Inzaghi allerminst onderschat worden. En al zeker niet in finales. De Italiaan behaalde in zijn trainerscarrière acht keer een finale en won er maar liefst zeven van. Sinds 2017 verloor hij er geen enkele meer. Je kan dus niet zeggen dat Inzaghi niet weet hoe hij een finale moet aanpakken. En Guardiola, die durfde de voorbije jaren al wel eens experimenteren in de Champions League, vaak zonder het gewenste resultaat. Kan de Spanjaard zich deze keer wel bedwingen?