Sigurd (57), de palliatieve man die op zoek was naar liefde, is overleden: “De meisjes hadden hem gezegd dat het oké was”

Sigurd Vangermeersch (57), die twee weken geleden nog in deze krant getuigde over zijn zoektocht naar een relatie als palliatieve patiënt, is vrijdagochtend in bijzijn van zijn familie overleden.

Concerten, reizen, musea bezoeken. Hij deed het nog allemaal. Want Sigurd Vangermeersch wilde “gewoon zijn leven leiden”. Nochtans niet vanzelfsprekend voor iemand met dikkedarmkanker die palliatieve zorgen krijgt.

Nog minder vanzelfsprekend was zijn zoektocht. “Een nieuwe relatie zou ik niet uit de weg gaan”, vertelde hij eind mei in deze krant. “Ik heb meer dan ooit nood aan intimiteit en sociale en emotionele contacten. Je leeft voor de dingen die op je weg komen en waar je van kan genieten. Je wil als mens alles openhouden, ik ook.”

“Forever young”

“Hij is weggegaan op een moment dat we echt nog afscheid konden nemen. Daarom had hij er ook voor gekozen om nu te gaan”, vertelt zijn ex-vrouw Khadija Zamouri. Dat afscheid gebeurde samen met zijn twee dochters, zijn zussen en zijn moeder vrijdagochtend om 11 uur.

“De meisjes hadden hem gezegd dat het oké was als hij weg wilde. En dat was voor hem belangrijk, dat zij het goed vonden”, vertelt Zamouri. Zijn laatste boodschap was dan ook voor hen: “Hij herhaalde het tot op de laatste seconde: dat ze moesten leven zoals in het lied Forever young van Bob Dylan. Daarin wordt verwezen naar de dingen die hij ook belangrijk vond in het leven.”

Ook minister Sven Gatz neemt vandaag afscheid van Sigurd, een goede vriend. “De ziekte was vermoeiend en pijnlijk. Hij was echt op”, vertelt hij. Op Twitter deelde Gatz nog een foto met de woorden: “Authentieke mens, warm & geëngageerd. Blij dat ik je mijn vriend mocht noemen.”