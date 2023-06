Politie arresteert geseinde en ontsnapte broers na klopjacht met helikopter

Onder meer in de Fabriekstraat en omgeving in Kallo werd gezocht naar de twee broers. — © Google Streetview/IF

Kallo

In Kallo vond donderdagavond en -nacht een grote machtsontplooiing van de politie plaats. Er werd gezocht naar een meerderjarige die geseind stond voor geweldsdelicten. Hij was vergezeld door zijn minderjarige broer, die was ontsnapt uit een jeugdinstelling. Na een zoektocht van bijna drie uur werd het duo met hulp van een helikopter ingerekend.