Advocaten van slachtoffer Jeffrey Epstein willen topman JPMorgan opnieuw laten getuigen

In de zaak rond de misbruikpraktijken door Jeffrey Epstein willen de advocaten van een anoniem slachtoffer de topman van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan, Jamie Dimon, opnieuw op de getuigenbank. De advocaten hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij een federaal rechter.

Ze willen ook andere directieleden van de bank, onder wie Mary Erdoes als topvrouw van de divisie vermogensbeheer, ondervragen over hun banden met Epstein. Er zou een nieuw document zijn opgedoken nadat Dimon al een eerste keer werd verhoord, klinkt het in de aanvraag bij de rechtbank van Manhattan.

JPMorgan wordt aangeklaagd omdat het het seksueel misbruik van Epstein zou hebben gefaciliteerd. De steenrijke Epstein was klant bij de bank. Hij pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis zat op beschuldiging van het verhandelen van jonge meisjes voor seksueel misbruik.