Kanye West was al fan, nu redt deze Oekraïense wagen mensen in overstroomde gebieden in Cherson

Op beelden uit het overstroomde Cherson is te zien hoe inwoners op het droge gebracht worden met opvallende amfibievoertuigen. De Sherp, een hoekige wagen die geproduceerd wordt in Oekraïne, blijkt erg effectief in extreme omstandigheden.

Sneeuw, ijs of modder: niets houdt de Sherp tegen. De auto lijkt meer op een pantservoertuig dan op een normale auto. Hij rijdt met gemak over objecten van één meter hoog en beklimt hellingen tot 35 graden. Met een vierwielaandrijving en een wieldiameter van meer dan anderhalve meter is de Sherp ontworpen om moeiteloos door het moeras te ploeteren. Een rivier doorkruisen is een makkie: het amfibievoertuig blijft ongeacht de diepte van het water altijd drijven, de Sherp lijkt dan ook uitermate geschikt voor gebruik bij overstromingen.

Het is niet voor het eerst dat Oekraïne met deze vierwieler slachtoffers van natuurgeweld redt, de Sherp werd al meermaals ingezet sinds 2020. Met een lengte van 3,4 meter biedt de compacte wagen plaats aan maximaal zes inzittenden, waarbij slachtoffers ook op een brancard vervoerd kunnen worden.

LEES OOK. Russische experts gaan lijnrecht in tegen versie van Kremlin over vernielde dam: “Hoe kan het een slechte zaak zijn?” (+)

De wagen werd ontworpen door de Russische ingenieur Alexei Garagashian, die zich baseerde op monstertrucks. Een Oekraïense ondernemer kocht de rechten van de wagen, die van de band rolt in de fabriek van Quadro International.

De Sherp wordt aangedreven door een dieselmotor, met een vermogen van 44 pk. De maximumsnelheid bedraagt veertig kilometer per uur op land en tot zes kilometer per uur op het water. Het amfibievoertuig kan ook een aanhangwagen van 2,4 ton trekken.

(Lees verder onder de foto)

© rr

Ook in de VS en Canada rijden intussen heel wat exemplaren rond. Niet alleen reddingsdiensten hebben hun oog laten vallen op de Sherp, ook Kanye West is een fan. De rapper pakte in zijn videoclip van Follow God uit met een Sherp. Hij promootte er ook zijn Yeezy sportschoen mee en gaf een exemplaar aan zanger Chris Brown. Mocht je intussen zelf toe zijn aan een nieuwe bolide: de basisversie zonder opties gaat voor iets meer dan 100.000 euro over de toonbank.

LEES OOK. Mogelijk volledige Zwarte Zee in gevaar: vier gevolgen van schade door vernielde Oekraïense dam (+)