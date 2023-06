Joran van der Sloot zegt voor Amerikaanse rechter onschuldig te zijn aan afpersing van moeder verdwenen Natalee Holloway

De Nederlander Joran van der Sloot is in de Amerikaanse staat Alabama voor de rechter verschenen. Hij heeft daar gezegd onschuldig te zijn aan de misdaden waar hij van verdacht wordt, melden Amerikaanse media. Zijn eerste optreden in de rechtbank duurde volgens CNN nog geen vijf minuten.

De Nederlander is in de Verenigde Staten omdat hij verdacht wordt van de afpersing van de moeder van Natalee Holloway. Hij zou Beth Holloway beloofd hebben dat hij tegen betaling zou zeggen waar het lichaam van haar vermiste dochter lag.

Van der Sloot wordt al langer met de verdwijning van de toen 18-jarige Natalee in verband gebracht omdat hij in mei 2005 een van de laatsten was die met haar is gezien. Het is nooit vast komen staan dat Van der Sloot iets met de verdwijning van Holloway te maken heeft.

Geen tolk nodig

De Amerikaanse rechter vroeg Van der Sloot om een formele reactie op de beschuldigingen van onder meer afpersing. Ook werd een aantal andere juridische stappen doorlopen, waaronder de toekenning van een advocaat. CNN meldt dat er ook een tolk was ingeschakeld, maar Van der Sloot zei die niet nodig te hebben. “Eigenlijk is mijn Engels perfect. Het is volgens mij niet nodig. Echt, volgens mij is het niet nodig”, zei hij volgens de zender. Hij blijft vastzitten.

Van der Sloot werd door Peru tijdelijk aan de VS uitgeleverd voor het proces. Hij moet in Peru nog een deel van zijn 28 jaar gevangenisstraf uitzitten voor de moord op Stephany Flores, precies vijf jaar na de verdwijning van Holloway.

Beth Holloway. — © AP