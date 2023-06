Open VLD houdt extra partijbureau na desastreuze peiling: zelfs PVDA steekt partij van premier De Croo voorbij

De extreemrechtse oppositiepartij Vlaams Belang blijft met 22,7 procent de grootste partij van Vlaanderen in een nieuwe peiling van Het laatste nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL. Open VLD haalt in diezelfde peiling amper 8,3 procent. Naar aanleiding van die slechte voorspelling houdt de partij zaterdag een partijbureau.

Na Vlaams Belang volgt N-VA, met 21,8 procent van de kiesintenties. Vooruit groeit verder tot 16,8 procent en ook PVDA doet het beter dan in 2019: de extreemlinkse partij peilt op 10,3 procent.

Bij de dalers valt vooral de Open VLD van premier Alexander De Croo op. Als het vandaag verkiezingen zouden zijn, zou de partij nog 8,3 procent van de kiezers kunnen overtuigen. Ter vergelijking: Open VLD haalde 13,5 procent van de stemmen in 2019. Die slechte voorspelling komt hard aan bij de liberalen. Voorzitter Egbert Lachaert roept naar aanleiding van de peiling zaterdag een extra partijbureau samen. Reageren op de peiling deed de partij nog niet.

Ook CD&V deelt in de klappen en zakt weg tot 10,7 procent. Groen tot slot peilt op 7,6 procent, bijna 2 procentpunt onder het verkiezingsresultaat.

Op de vraag door wie de Vlamingen zich het best vertegenwoordigd worden, antwoordt 17 procent van de bevraagden met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. N-VA-kopman Bart De Wever volgt op 14 procent, Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken sluit de top 3 af met 13 procent. Premier Alexander De Croo staat niet op het podium, maar is in Brussel wel de populairste.

Wallonië

In Wallonië blijft de PS de grootste partij met ongeveer een kwart van de kiesintenties, gevolgd door de MR met 19,8 procent. De PVDA is in het zuiden van het land de derde partij, met bijna 19 procent. Opvallend is wel dat de PVDA in Wallonië de enige partij is die kiezers wint in vergelijking met de verkiezingen van mei 2019: alle andere partijen gaan er - al dan niet significant - op achteruit. Ecolo (12,7 procent), Les Engagés (10,7 procent) en DéFI (3,8 procent) volgen al op ruime afstand. Die laatste partij wordt zelfs nog voorbijgestoken door de groep ‘andere partijen’, die peilen op 8,8 procent.

In Brussel is oppositiepartij MR de grootste, met net geen 20 procent, op de hielen gevolgd door de PS (18,6 procent) en Ecolo (18,1 procent). De PVDA is er de vierde partij, met 17,6 procent, gevolgd door DéFI (8,3 procent) en Les Engagés (4,3 procent). Van de Vlaamse partijen is het Vlaams Belang in de hoofdstad de grootste, met 3,1 procent. N-VA volgt met 2,9 procent. De andere Vlaamse partijen komen niet boven het 1,5 procent.

De peiling werd van 29 mei tot en met 6 juni online afgenomen bij 2.600 meerderjarige Belgen, onder wie 1.000 Vlamingen. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen.