Anderlecht strikt sterrenchef Yves Mattagne om te koken in stadion (ook voor bestuur tegenstander)

Anderlecht bouwt niet alleen aan een ploeg, paars-wit pakt ook uit naast het veld. In het nieuwe seizoen zal Yves Mattagne (60), de Brusselse chef-kok met twee Michelinsterren - koken in twee restaurants in het stadion. De gasten - vooral business-mensen, maar ook het bestuur van de tegenstander - zullen er voor elke thuismatch gastronomisch kunnen tafelen. “We zetten nog meer in op matchbeleving.”

Een tegenvallend seizoen of niet: Anderlecht blijft de Belgische club met de grootste naam. Voor de topmatchen worden er in de diverse restaurants in het Lotto Park vaak tafels gedekt voor 1200 eters. Paars-wit wil voortbouwen op dat succes. “Ons basisproduct blijft uiteraard het voetbal”, zegt Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports. “De match is de show waar de mensen naar komen kijken, maar matchbeleving is ook enorm belangrijk. We hebben veel gasten die rond een wedstrijd 2 tot 4 uur aanwezig zijn in het stadion. Zij kunnen genieten van onze diverse restaurant-formules, maar we willen ze nog extra in de watten leggen.”

Fier

De Raad van Bestuur keurde daarom een investeringsplan goed om nog extra in te zetten op matchbeleving en het eerste wapenfeit is niet min. In het nieuwe seizoen zal Yves Mattagne koken voor thuiswedstrijden in de Saint-Guidon en in La Table du Chef in het Lotto Park. In het tweede concept gaat het vooral om food sharing op hoog niveau. Mattagne is niet de minste. De Brusselse chef-kok is al sinds de jaren ‘90 in het bezit van twee Michelinsterren en baat momenteel La Villa Lorraine uit in Ukkel. “Yves Mattagne is een Anderlecht-supporter”, vervolgt Bornauw. “We zijn zeer fier dat we hem aan boord halen. In ons stadion kon je al langer tafelen op Michellinsterren-niveau, maar nu kunnen we er ook een gezicht op plakken. Yves Mattagne zorgt ook voor extra beleving. Dat is geen chef-kok die in zijn keuken blijft. Hij zoekt de gasten op, etaleert zijn kunnen soms aan tafel en is een ongelofelijke storyteller. Yves heeft zich - ondanks zijn drukke agenda - geëngageerd om minstens één op twee thuismatchen zelf aanwezig te zijn en anders zal het zijn sous-chef zijn. Uiteraard zal het Yves Mattagne zijn die altijd de menu zal samenstellen. Alles zal zijn signatuur dragen.”

De vraag is wat dit allemaal kost. Anderlecht biedt in zijn stadion verschillende formules aan zodat iedereen kan tafelen, maar met Yves Mattagne mikken ze vooral op gasten die kiezen voor de premiumformule. De prijzen gaan van 120 euro per man tot 250 euro voor het all-in-pakket met wijnen. “Bij de premium-formule gaat het vooral om businessklanten”, geeft Bornauw nog mee. “Gasten met seats op de eretribune, bedrijven of sponsors die een loge hebben en klanten uitnodigen. Die zakenmensen kunnen daar ontspannen, maar ook aan networking doen en contacten leggen. Anderlecht is by far the leading business club.”

Wij weten dat eigenaar Marc Coucke dat erg belangrijk vindt. Hij promootte dat indertijd al bij KV Oostende en bouwde het verder uit bij Anderlecht. Coucke zelf zal regelmatig wel eens eten in de Saint-Guidon en de Anderlecht-directie met Wouter Vandenhaute ontvangt er voor elke thuismatch het bestuur van de tegenstander. “Ze krijgen een ongeëvenaard aanbod aan gastronomie.”

Sponsors mogen al eens proeven

De meest cynische fans zullen opmerken dat Anderlecht wel geld heeft voor een sterrenchef en zich tegelijkertijd luidop afvragen waar de nieuwe sterspelers blijven. Dat moet fel genuanceerd worden. Ten eerste vallen die investeringen niet te vergelijken. Ten tweede haalt een topclub twee derde van zijn inkomsten uit zijn commerciële werking. Vooral als die club geen Champions League-voetbal speelt. “We zijn commercieel de nummer 1 in België en dat zal zo blijven”, besluit Bornauw. “Voetbal blijft de core-business, maar gastronomie, sponsordeals, ticketing, mediarechten...zijn evenzeer cruciaal om inkomsten te genereren.”

Die sponsors kregen overigens al een voorsmaakje. Er was een RSCA-evenement in Ukkel waar de partners al eens konden proeven van de gerechten van Yves Mattagne. Alle fans zullen op termijn extra’s krijgen, want Anderlecht wil ook investeren in licht en geluid in het stadion en biedt supporters ook de kans om hun abonnenment op maandelijkse basis af te lossen. RSCA is de eerste club in België die dat toepast.