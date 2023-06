VIDEO. Grappende Kevin De Bruyne leeft ontspannen toe naar CL-finale: “Liefde op eerste gezicht met Haaland? Ben gelukkig met mijn vrouw”

“Elke professionele speler wil de Champions League winnen, met zijn team en individueel”, liet De Bruyne zijn duidelijke wens verstaan op de persconferentie in speelstad Istanbul. “Als je die wint, is dat een van de grootste dingen die je als speler en als team kunt doen. Om jaar in jaar uit mee te doen is geweldig, ik heb het tegen de beste spelers opgenomen.”

In 2021 was City al dicht bij een eerste eindzege op het kampioenenbal, maar toen stak Chelsea er nog een stokje voor. “We hebben twee jaar geleden verloren, dat gebeurt. We waren niet goed genoeg op die dag, dat moet je accepteren. Ik kan niet alleen de goede momenten in mijn carrière nemen en alle slechte momenten wegstrepen. Gelukkig hebben we nog een kans om te bewijzen dat we de wedstrijd kunnen winnen en die kunnen we in perspectief zien.”

© REUTERS

Met prijsschutter Erling Haaland in de rangen hebben De Bruyne en co in ieder geval een extra troef in de hand vergeleken met de verloren finale. Dat onze landgenoot en de Noor elkaar het voorbije seizoen al meermaals vonden, was ook de aanwezige pers niet ontgaan. “Of het van bij het begin liefde op het eerste gezicht was? Nee, ik ben gelukkig met mijn vrouw!”, dolt De Bruyne.

“Het is iets wat ik niet kan uitleggen, je hebt een gevoel bij een speler en ik begrijp wat hij wil, het klikte echt goed. Hij scoorde in een ongelofelijk tempo, dat maakte het hem heel gemakkelijk. Zelfs in de laatste wedstrijden is hij op verschillende manieren belangrijk geweest. Hopelijk kan hij morgen (zaterdag, red.) doen wat hij graag doet.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Klik op onderstaande link om het overige van de persconferenties bij Man City en Inter te ontdekken: