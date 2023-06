Federale aanklacht tegen Trump vrijgegeven: “Ex-president verborg militaire en nucleaire plannen, ook dozen verstopt in douche”

Donald Trump is de eerste oud-president in de geschiedenis die voor een federale rechter moet verschijnen. Alles draait rond de geheime documenten die in zijn woning in Mar-a-Lago gevonden werden, en de vermeende belemmering van de rechtsgang door die documenten niet te willen teruggeven aan het Nationale Archief. Dat staat te lezen in de aanklacht tegen de gewezen president.

Het Amerikaanse gerecht maakte vrijdag bekend dat Donald Trump voor een federale rechter moet verschijnen. Het team van Trump kreeg een samenvatting van de aanklacht in handen, maar vrijdagavond werd het 49 pagina’s tellende document vrijgegeven. Daarin krijgen we het duidelijkste beeld tot nu toe over de geheime documenten die hij precies meegenomen had en meer dan een jaar lang bewaard werden in onder meer de badkamer (zelfs onder de douche), de slaapkamer, het bureau en andere ruimtes in de woonst. Dat wordt ook onderbouwd met foto’s.

Het gaat onder meer om documenten met informatie over het nucleaire programma van de VS, potentiële zwakke plekken van de VS op militair vlak en scenario’s bij aanvallen van buiten de VS. Dat dergelijke documenten in een privéwoning staan, houdt volgens de aanklacht dan ook gevaren in voor de veiligheid van de VS. Dat verklaart meteen waarom er zo zwaar aan getild wordt.

37 aanklachten

Uit het document blijkt dat er 37 concrete aanklachten zijn tegen de 76-jarige oud-president. Het gaat onder meer over het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid, belemmering van de rechtsgang, valse verklaringen en samenzwering om verborgen te houden dat er geheime documenten meegenomen en bewaard werden.

Zelfs nadat Trump van de FBI de vraag had gekregen om de documenten terug te geven, weigerde hij dat volgens de aanklacht. Trump zou zijn advocaat zelfs gesuggereerd hebben om te liegen en te zeggen dat hij die documenten helemaal niet had en een van zijn medewerkers gevraagd hebben om ze te verbergen. “Zou het niet beter zijn als we gewoon zeggen dat we die documenten niet hebben”, zou hij onder meer tegen zijn advocaten gezegd hebben. “Zou het niet beter zijn als hier geen documenten te vinden zijn?” Het lijkt erop te wijzen dat Trump goed op de hoogte was van de illegaliteit van wat hij deed.

Trump zou de geheime documenten ook aan anderen getoond hebben op minstens twee gelegenheden, zo staat nog in de aanklacht. Dat gebeurde onder meer tijdens een meeting in Bedminster, New Jersey, in 2021. Daar zou Trump militaire documenten getoond hebben waarvan hij volgens de aanklacht ook zei dat hij ze eigenlijk niet mocht hebben en tonen. Hij vroeg de aanwezigen zelfs om “niet te dichtbij te komen”. Aan een bezoeker van zijn golfclub toonde hij ook documenten die met Iran te maken hadden, en zou hij gevraagd hebben: “Vind je dit niet fantastisch?” Het toont ook hoe trots hij was op wat hij in zijn bezit had.

Heel opmerkelijk is ook een passage in de aanklacht waarin Trump geciteerd wordt over geheime documenten. Zo zou hij tijdens zijn vier jaar als president gezegd hebben dat een president niet geschikt is als die “de betekenis niet begrijpt van de woorden confidential en classified”. “In mijn kabinet en regering ga ik heel nadrukkelijk de wetten laten naleven rond de bescherming van geheime informatie. Niemand staat boven de wet.” Nog opvallend is hoeveel medewerkers van Trump meegewerkt hebben aan het onderzoek naar de ex-president.

Geheime documenten

De zaak draait rond de geheime documenten die aangetroffen werden in de woning van Donald Trump in Mar-a-Lago. Hij had die eigenlijk aan het einde van zijn presidentschap moeten overhandigen aan het Nationaal Archief, maar dat deed hij niet. Toen duidelijk werd dat er geheime documenten ontbraken, weigerde hij volgens de aanklacht ook elke medewerking om de documenten terug te geven.

Hier kan je de aanklacht bekijken.