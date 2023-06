Marc Coucke koopt een derde dino voor in Durbuy: “Wat een monster! Het is écht zot”

Hij had er al twee, Marc Coucke, en nu heeft de ondernemer-investeerder een derde dinosaurus aan zijn collectie toegevoegd. “Wat een monster! Het is écht zot”, zo vertelde hij aan een Franse tv-ploeg die ging filmen in het atelier in de Provence waar het skelet ‘paleontologisch geprepareerd’ werd.

The difference between men and boys is the size of their toys. Nauwelijks twee maanden geleden tikte industrieel Fernand Huts een skelet van een tyrannosaurus rex op de kop voor bijna 6 miljoen euro. Nu raakte ook bekend dat Marc Coucke een skelet van een dino heeft gekocht, van een allosaurus meer bepaald.

Coucke is hiermee niet aan zijn proefstuk toe: de voorbije vier jaar kocht hij al skeletten van een diplodocus en van een stegosaurus, twee plantenetende dino’s die zowat 160 miljoen jaar geleden leefden. De allosaurus is een vleesetende dino van bijna 12 meter lang, die zo’n 150 miljoen jaar geleden op aarde rondliep en zo een beetje geldt als de ‘voorvader’ van de tyrannosaurus rex. “Ik had nooit gedacht zo snel een vleeseter te pakken te krijgen”, zegt Coucke in De Tijd/L’Echo.

Hoeveel hij neertelde voor zijn derde dinoskelet, is een goed bewaard geheim. En dat wil hij ook zo houden. Al loopt het al snel in de miljoenen: drie jaar geleden werd een gelijkaardige allosaurus bij een veiling in het Parijse Hôtel Drouot afgehamerd op 3 miljoen euro, drie keer zoveel als geraamd.

Coucke in het atelier van de paleontologische ‘preparateurs’ in Saint-Etienne-les-Orgues, in de Provence. — © France TV

Van Parijs naar Durbuy

Coucke kocht het skelet – “een uniek stuk” – van een particuliere verzamelaar die plannen had om het op een veiling te verkopen. ‘Tijdens de voorbereiding van die veiling hebben de eigenaars me gecontacteerd met de vraag of ik hun dinosaurus komende zomer kon tentoonstellen in Durbuy. Maar ik heb het dus niet tot een veiling laten komen.” Adventure Valley, het avonturenpark in Durbuy dat eigendom is van Coucke, is nu al de thuishaven van zijn twee andere dino’s.

Acht maanden lang heeft een gespecialiseerd team van paleontologische ‘preparateurs’ uit Saint-Etienne-les-Orgues in de Provence aan het skelet gewerkt, waarna het naar Parijs werd overgebracht. Daar konden de toeristen het begin deze week één dag lang in al zijn glorie bewonderen, met op de achtergrond de Eiffeltoren. Wanneer de vooralsnog naamloze allosaurus – “de babyborrel is nog niet gepland”, grapt Coucke – te zien zal zijn in Durbuy, is nog niet bekend. Op termijn wil Coucke een heus dinomuseum in ‘zijn’ Ardeense stadje, een soort van belevingscentrum, misschien zelfs met augmented reality.