Alerte Amerikaanse agente redt vrouw die in auto ‘help me’ fluistert

Agent Kayla Wallace hield op 28 mei een witte jeep tegen nadat die door het rood was gereden. Toen de agente de auto aan de kant had gezet, opende de vrouw achter het stuur de deur. “Ik gaf haar het bevel om de deur te sluiten”, staat er te lezen in het politierapport. “Ze opende de deur omdat ze volgens haar het autoraampje niet omlaag kreeg. De bestuurster zei ook dat ze het gevoel had dat ze moest overgeven.”

“Terwijl de mannelijke passagier niet naar de bestuurster keek, kon de vrouw in stilte herhaaldelijk ‘help me’ fluisteren”, schrijft de North Myrtle Beach Police op Facebook, waar het meer uitleg geeft over het voorval. Nadat de man in het politievoertuig werd gezet, sprak de agente even met de vrouw.

Op de vlucht

Zij vertelde dat de man net iemand had neergeschoten, vlak voordat hij haar onder bedreiging van een pistool dwong om weg te rijden. Net op dat moment kwam er via de politieradio een bericht binnen dat er iemand op de vlucht was met een witte Jeep. Het bericht beschreef ook de voortvluchtige, wat overeenkwam met de passagier Collins Bates (29).

De man werd uiteindelijk gearresteerd en beschuldigd van poging tot moord, ontvoering en het bezit van een wapen tijdens een geweldsmisdrijf in verband met een schietpartij. Dat wapen werd onder de passagiersstoel gevonden. “Ons departement en onze gemeenschap mag zich gelukkig prijzen met iemand als agent Wallace”, klinkt het nog op Facebook.