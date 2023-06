De laatste woorden van Romelu Lukaku voor de finale: “Mijn opleiding bij Anderlecht bereidde me voor op dit moment”

Of het zijn laatste wedstrijd voor Internazionale wordt, dat weet de huurling van Chelsea niet. En invaller dan? “Ik weet het echt niet. Ik ben alleszins klaar en sta ter beschikking van de trainer”, zo zegt Romelu Lukaku in een interview met Thomas Chatelle van Pickx+ Sports, dat zaterdagavond tijdens de live-uitzending wordt uitgezonden.

Martinez met Lukaku. — © AP

“Vijf maanden is het redelijk lastig geweest voor mij, met mijn blessure. Ik ben tenslotte een explosieve speler. We hebben belangrijk werk geleverd met de fysiektrainers en nu gaat het goed met de ploeg. Ik hoop dat we het seizoen mooi kunnen eindigen.” Maar, voegt hij eraan toe: “Het is moeilijk. Manchester City is een heel complete ploeg. Wij zitten ook in een goeie periode. In de competitie boekten we goeie resultaten tegen de grote teams. In de Champions League hebben we onze kwaliteit kunnen tonen. We hebben ons goed voorbereid. Nu hangt het af van het wedstrijdscenario.”

Een appje naar Kevin De Bruyne vertrok er nog niet, zo vertelde Lukaku ook. “Neen. Ik ken Kevin al zo lang. Sinds mijn veertiende speel ik al heel mijn leven tegen hem. Het scenario is nu anders maar voor de rest is er geen stress. Ik ben ontspannen voor deze finale.”

Lukaku spreekt een laatste keer voor de finale.

Dankzij Anderlecht en zijn ouders

Of hij als jonge speler bij Anderlecht ooit had kunnen dromen dat hij op een dag in de finale van de Champions League zou staan? Lukaku, eerlijk als altijd: “Eerlijk gezegd wel. De opleiding bij Anderlecht is ongelooflijk. Van jongs af word je klaargemaakt om naar de top gaan. Toernooien wonnen we de hele tijd. Als ik Vincent Kompany zag of Anthony Vanden Borre, dan wilde ik de volgende zijn. En na mij kwamen nog al die anderen. Je bent van die leeftijd voorbereid op dit soort momenten.”

Maar in de eerste plaats is hij zijn ouders erkentelijk. “Mijn ouders hebben me vaak aangemoedigd om mijn dromen na te jagen. Voor hen is dit een moment van trots. Ondanks alle opofferingen en moeilijke momenten die we kenden sinds ik een kind ben, hebben we altijd hoop gekoesterd. Nu ik in deze positie sta, is dat zo mooi.”