“Het is een publieke vernedering: de nieuwe Amerikaanse Lionel Messi is een circusartiest”

Omdat ik heel oud ben en omdat ik ooit tevreden was met een korte vakantie van drie dagen naar een van de Nederlandse waddeneilanden, waar niemand wist wat een avocado was of een late lunch, ben ik rusteloos op zoek naar verpletterende gewoonheid in de voetbalwereld. Naar gedrag dat ik herken. Ik ben meteen verliefd op voetballers die, in de tijd dat ze niet trainen, de tuin van hun oude moeder onderhouden. Ik adoreer voetballers die nooit een fles wijn hebben teruggestuurd omdat hij naar kurk smaakt. Ik verheerlijk voetballers die, in plaats van spiegels, kurk als behang in de woonkamer kiezen.