Door de familie met stip aangeduid: gebroeders Esposito (waaronder ex-Anderlecht-speler Sebastiano) staan op zelfde dag elk voor cruciale match

Zondag 11 juni 2023 is nu al een datum die de familie Esposito niet snel zal vergeten. Zowel Sebastiano, Salvatore als Francesco Pio staan dan elk voor een allesbepalende match in hun carrière, elk met een andere inzet.

We zullen beginnen met de bekendste van de drie: Sebastiano Esposito. De intussen 20-jarige Italiaan streek in het eerste deel van het seizoen op huurbasis neer in het Lotto Park van Anderlecht, maar kon er nooit zijn stempel drukken. Hij keerde begin dit jaar terug naar Inter, dat hem vervolgens uitleende aan Bari in de Italiaanse tweede klasse. En het is daar waar Esposito nu kans maakt op promotie naar de Serie A. In de laatste play-off moet hij alleen nog voorbij Cagliari zien te geraken. De heenmatch op Sardinië eindigde op 1-1, de terugmatch is voorzien aanstaande zondag om 20u30. Frosinone en Genoa waren eerder al zeker van promotie naar het hoogste niveau in Italië.

Over naar Salvatore. Wat staat er voor hem op het spel? Wel, hij zal trachten de degradatie met Spezia naar de Serie B te vermijden. De 22-jarige middenvelder kijkt Hellas Verona in de ogen in een ‘do or die-match’.

Voor Francesco Pio geen promotie of degradatie, maar wel een wereldtitel binnen handbereik. Op het WK U20 staat hij zondag om 23u Belgische tijd met Italië tegenover Uruguay.

Drie broers op dezelfde avond in actie dus. Een leuk weetje als afsluiter: alle drie zijn ze eigendom van Inter.