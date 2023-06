Uitslaande woningbrand in Bertem: woning vernield en onbewoonbaar

De brand die vrijdagavond was uitgebroken in een woning in Leefdaal, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Bertem, heeft aan die woning heel wat schade toegebracht. Het pand is dan ook onbewoonbaar. Bij de brand vielen weliswaar geen gewonden. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Dat meldt de brandweer.