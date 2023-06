Vermiste kinderen 40 dagen na vliegtuigcrash levend teruggevonden in jungle in Colombia

Drie kinderen en een baby die vermist waren in het Amazonewoud in Colombia na een vliegtuigcrash op 1 mei, zijn levend teruggevonden in de jungle. Dat meldt de Colombiaanse president Gustavo Petro . “Een vreugde voor het hele land! De vier kinderen zijn na 40 dagen in de jungle levend teruggevonden”, aldus de president op Twitter.

De kinderen van 13, 9 en 4 jaar oud en de baby van 11 maanden - allen uit één gezin van het inheemse Witoto-volk - waren al ruim een maand vermist. Hun vliegtuig met nog drie anderen aan boord, de piloot en twee andere volwassenen, was gecrasht in het regenwoud. De drie volwassenen overleefden de crash niet. De Cessna 206 was op weg naar de stad San José del Guaviare.

De Colombiaanse president geeft nog aan dat de kinderen verzwakt zijn en dat dokters zich nu over hen ontfermen. “Ze waren alleen, ze zijn er zelf in geslaagd. Dit is een voorbeeld van overleving dat de geschiedenis zal ingaan.” De kinderen zijn volgens hun naasten gewend aan het leven in de jungle en weten hoe ze er kunnen overleven.

De precieze oorzaak van de vliegtuigcrash is nog niet bekend. Vlak voor het toestel van de radar verdween, had de piloot volgens de Colombiaanse burgerluchtvaartautoriteit gewag gemaakt van motorproblemen. Het leger verspreidde foto’s van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terechtgekomen is.

Onder de naam ‘operatie Hoop’ werden meer dan honderd militairen en speurhonden ingezet in de zoektocht naar de kinderen.