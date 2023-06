CIA meldde België dat Oekraïne wellicht Nord Stream saboteerde

Het illustreert volgens de krant hoe de westerse inlichtingendiensten, inclusief de Belgische, al maandenlang op de hoogte zijn dat Oekraïne vermoedelijk zelf de hand heeft in een van de meest brutale en gevaarlijke aanslagen op de Europese energie-infrastructuur. Dat had de alliantie met Oekraïne onder hoogspanning kunnen zetten. Zeker omdat Duitsland vóór de invasie zo afhankelijk was van Russisch aardgas en zowel het Franse Engie, de Nederlandse Gasunie als het Duitse Wintershall samen met het Russische Gazprom investeerden in Nord Stream 1.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geeft geen commentaar. “Wij communiceren niet over het werk van onze inlichtingendienst en de contacten die onze inlichtingendienst heeft met partnerdiensten”, zegt haar woordvoerder.