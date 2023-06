Het wordt tropisch warm, en dat blijft nog wel even zo: “Mogelijk moeten we code geel voor hitte verder uitbreiden”

Het wordt de komende dagen puffen en blazen. In twee Vlaamse provincies is zelfs code geel voor hitte van kracht. En ook aan zee komt het kwik bijna aan de tropisch grens.

Zon, warmte en een hele hoge UV Index, het is al enkele dagen zo. Dit weekend wordt het zelfs extra hard opletten, want op sommige plaatsen stijgt het kwik tot maar liefst 31 graden. En het ziet ernaar uit dat die temperaturen op sommige plaatsen zullen aanhouden, wat het risico op een hittegolf steeds groter maakt.

“Het is een grensgeval”, zegt weerman David Dehenauw van het KMI. “Eerder deze week zagen we de kans op een hittegolf niet gebeuren, maar sinds gisteren en eergisteren vergroot die kans. Het is nu fifty fifty. Want de temperaturen die voorspeld worden liggen rond de 30 graden. Maar als er meer bewolking is of er een “slecht moment” is, dan kan het daar net onder vallen.”

Om van een hittegolf te spreken, moet het vijf dagen boven de 25 graden zijn, drie van de vijf dagen moet het 30 graden of meer zijn. “Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken, moeten we die temperaturen ook nog eens specifiek in Ukkel maken, wat het allemaal nog iets moeilijker maakt”.

Hittegolf of niet, in twee provincies geldt nu al code geel voor hitte. Dat is het geval voor Antwerpen en Limburg, en die is van kracht tot en met 13 juni. Code geel wil zeggen dat er maatregelen getroffen moeten worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en niet rechtstreeks in de zon te laten vertoeven. “Het is wachten op nieuwe prognoses, maar het kan zijn dat het straks uitgebreid wordt naar andere provincies”, aldus Dehenauw.

Thermische schok

Komende dagen blijft dus warm. Zaterdag liggen de maxima tussen 25 en 26 graden in de hoge Venen en kan het tot 31 graden worden elders. Ook aan zee komt het kwik bijna aan de tropische grens, maar daar koelt het in de late namiddag af met de opstekende zeebries. Er staat een matige oostenwind, aan zee uit het noordoosten en mogelijk even vrij krachtig.

Zondag wordt het eveneens warm, maar iets vochtiger vanuit het zuidwesten, waardoor er in de loop van de dag plaatselijk een hitte-onweer kan voorkomen, vooral in het zuidwesten van het land. Tot en met donderdag blijft het zonnig met temperaturen boven de 28 graden. Vrijdag blijft het aanhoudend zonnig, maar met een noordelijke wind, blijft het kwik gematigd met maxima tussen 21 en 26 graden.

Wie komende dagen afkoeling zoekt aan zee, aan een meer of een andere plas, raadt Dehenauw aan om voorzichtig te zijn. “Het is het eerste weekend dat we met 30 graden zitten en dan gaan mensen wel eens het water in om af te koelen. Maar spring niet meteen in het water, want het water is momenteel nog heel erg koud waardoor de kans op een thermische schok erg hoog ligt. Doe het daarom rustig, spring er niet meteen in maar laat je lichaam rustig afkoelen”, aldus Dehenauw.

