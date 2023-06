Wagen botst tegen stelling: politie op zoek naar gevluchte inzittenden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een wagen tegen de stelling van een huis gebotst in de Krogstraat in Meise. De inzittenden van de wagen gingen op de vlucht en zijn voorlopig spoorloos. De stellingen van de woning werden afgelopen nacht onderstut.

Een voertuig met enkele inzittenden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een geparkeerde wagen gebotst in de Krogstraat in Meise. “Die geparkeerde wagen is vervolgens weggeschoven en tegen de stelling van een gebouw gebotst”, vertelt Veerle Kerremans, officier van wacht voor de politiezone KLM. “De inzittenden van de wagen zijn uit de wagen gesprongen en hebben de benen genomen. Ze werden vervolgens niet meer aangetroffen en worden momenteel gezocht. Het onderzoek is momenteel volop aan de gang.”

De stellingen van de woning werden afgelopen nacht onderstut. “Beide wagens werden getakeld en de stellingen werden onderstut. Er is ook niemand moeten geëvacueerd worden, dus we vermoeden dat er geen sprake is van een mogelijk instortingsgevaar.”