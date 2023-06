Silvio Berlusconi opnieuw in het ziekenhuis

Silvio Berlusconi, de voormalige Italiaanse premier, is opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Dat heeft zijn woordvoerder aan CNN verteld.

Berlusconi’s laatste verblijf in het San Raffaele ziekenhuis komt in de aanloop naar een grote bijeenkomst van zijn partij die gepland staat voor zaterdag. De 86-jarige leider van de Forza Italia partij werd op 19 mei ontslagen uit zijn laatste verblijf in het ziekenhuis na een verblijf van 45 dagen voor een longinfectie.

In een verklaring op vrijdag zei het ziekenhuis dat Berlusconi daar was voor “geplande onderzoeken in verband met zijn bekende hematologische pathologie”. Berlusconi is eerder gediagnosticeerd met leukemie en werd in april opgenomen met ademhalingsproblemen.

Het ziekenhuis heeft eerder gezegd dat de kanker van de politicus niet acuut is en dat hij de ziekte “al enige tijd” heeft. Het ziekenhuis zei vrijdag dat de huidige controle “voldoet aan de klinische criteria van de normale medische praktijk en geen verband houdt met enige vorm van kritiek of alarm”.

Geen alarm

Berlusconi, een controversiële mediatycoon, is drie keer premier van Italië geweest, het laatst tussen 2008 en 2011, voordat hij voor zes jaar uit de politiek werd verbannen na een veroordeling voor belastingfraude. Hij keerde terug naar de frontlinie van de politiek in 2022 toen hij een zetel in de Italiaanse Senaat won als vertegenwoordiger van de noordelijke gemeente Monza.

In 2021 werd hij opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling van de symptomen van long Covid-19. Hij verbleef het jaar daarvoor ook in het ziekenhuis nadat hij het coronavirus had opgelopen. Heeft daarnaast een aantal andere gezondheidsproblemen gehad, waaronder een hartoperatie in 2016 om een aortaklep te vervangen.