Bestuurder rijdt rechtdoor op rotonde aan McDonald’s en knalt tegen paal

Een Franse bestuurder zorgde zaterdagochtend voor brokstukken op de rotonde aan de McDonald’s in Koksijde. De man reed rechtdoor op de rotonde, over een haag en knalde tegen een elektriciteitspaal.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend vroeg rond 5.30 uur. Een Fransman in een Peugeot kwam vanuit de richting van Koksijde-Dorp en naderde de rotonde ter hoogte van de McDonald’s. Daar vergiste hij zich om onduidelijke reden en miste de bocht op die rotonde. Dat gebeurde op de hoek van de Robert Vandammestraat met de Ten Bogaerdelaan. De Fransman verloor de controle over zijn stuur, reed over een betonnen berm, daarna dwars door een haagje en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een elektriciteitspaal. Die kwam daardoor volledig schuin te staan. De politie Westkust kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en nam de bestuurder mee voor verhoor. Hij moest ook een ademtest afleggen. Door de botsing verloor de Peugeot motorvloeistoffen die lekten op het fietspad. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen. Ook de elektriciteitspaal moest hersteld worden. De Peugeot is wellicht onherstelbaar beschadigd en werd getakeld.