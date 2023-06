Tegenstander van Paul Gheysens start procedureslag tegen golfterrein: “Dit is een verdoken vastgoedproject met winstmaximalisatie”

Paul Gheysens is nog niet klaar met zijn golfproject in Knokke-Heist. Tegenstrever Peter Taffeiren trekt naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. En hij is niet alleen. “Dit is geen golfterrein, maar een verdoken vastgoedproject met winstmaximalisatie”, aldus Taffeiren, die tegelijk enkele misverstanden uit de wereld wil helpen.

In de linkerhoek: Paul Gheysens en Ghelamco, die eind april alsnog een omgevingsvergunning kregen voor een gigantisch golfproject op een terrein van 120 hectare in de polders van Knokke-Heist. En rechts Peter Taffeiren, een andere vastgoedontwikkelaar die eerder een bezwaarschrift van honderd pagina’s indiende tegen de plannen. Die grijpt nu zijn laatste kans: een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En dat kan makkelijk anderhalf jaar duren.

“De overheid maakt een bocht van 180 graden. Eigenlijk zijn de plannen amper veranderd”, aldus Taffeiren. Hij spreekt amper met de pers, maar wou nu het een en ander rechtzetten. “Want er wordt foute informatie verspreid. Dat we de gronden zouden gekocht hebben om dwars te liggen? Die hadden we al midden jaren ‘90, zo’n 25 jaar voor de eerste vergunningsaanvraag. En ik ben geen concurrent van Ghelamco. Zij bouwen voetbaltempels en kantoorgebouwen, wij focussen ons op kustvastgoed.”

Polders voorgoed weg

Het gaat Taffeiren, een geboren Knokke-Heistenaar, vooral om natuurbehoud. “Het golfproject van Ghelamco is een ecologische en cultuurhistorische aanslag op de polders: die moeten blijven zoals ze zijn. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tégen een tweede golf. Maar zo’n project moet zich aanpassen aan de vaste structuur van de polders, en niet omgekeerd.” Nog een doorn in het oog: het hele grachten- en poelensysteem zou verdwijnen, want de volledige oppervlakte van het project zou één meter opgehoogd worden. Volgens Taffeiren zouden de polders ook definitief verzilten en verdrogen. “De Knokse polders, zoals we ze nu kennen, verdwijnen op die manier voorgoed. Na één jaar treedt een onomkeerbare verzilting van de polders.”

Een eco-golfterrein met 18 holes, een executive parcours van negen holes en een clubhuis met een driving range. Maar ook een golfhotel met 150 kamers en 200 luxesuites tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen én een pand met een 90-tal flats. De omgevingsvergunning die minister Zuhal Demir (N-VA) afleverde, bevatte meer dan 80 bladzijden met in totaal 47 gedetailleerde en strikte voorwaarden. Permanente bewoning is bijvoorbeeld verboden. Taffeiren bestempelt het project als “megalomaan”, en vooral niet geschikt voor de site naast de Natiënlaan en het AZ Zeno. “Maar dit is geen ondersteuning voor een golfproject, wél een vastgoedproject met winstmaximalisatie en een golf als excuus. Een ongelofelijke verrijking van één persoon op kap van de lokale landbouwers en de polders.”

Onder druk gezet

Nog opvallend: Taffeiren stelt dat het huidig gemeentebestuur, net als ex-burgemeester Leopold Lippens, hem onder druk hebben gezet om zijn gronden te verkopen. “Lippens beweerde dat ik tegen de golf was”, zegt Taffeiren. Die verkoop gebeurde uiteindelijk niet. “In het absoluut belang van Knokke, maar ook in het belang van de toekomstige projecten die ik nog wou realiseren”, stelt hij. Taffeiren verzet zich trouwens niet alleen: ook de vzw Bescherm Bomen en Natuur en de vzw Dryade tekenden beroep aan tegen het project van Leisure Property Invest, een dochtermaatschappij van Ghelamco. “Een golfproject? Dat kan, maar dan eentje die zich integreert én aanpast aan de polder. En niet gelegen is op een tafelberg. En omdat de overheid het niet doet, voel ik dat de bescherming van de polders op mij moet nemen.”