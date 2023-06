Niet 1, maar 2 lijsttrekkers bij Groen: Watteeuw en El-Bazioui trekken als ‘lijsttrekkersduo’ naar de kiezer

Hafsa El-Bazioui en Filip Watteeuw gaan als duo de lijst van Groen in Gent trekken voor de lokale verkiezingen in oktober 2024. Dat maakte de partij zaterdag bekend.

Naar het voorbeeld van de nationale partij, die niet één maar twee voorzitters heeft, trekt Groen ook in Gent naar de kiezer met twee gezichten. Filip Watteeuw en Hafsa El-Bazioui zijn vrijdagavond door de leden van Groen verkozen als ‘lijsttrekkersduo’.

Watteeuw krijgt de eerste plaats op de verkiezingslijst van Groen, El-Bazioui de tweede. Toch stellen ze zich nadrukkelijk op als “gezamenlijk en gelijkwaardig”. Het is ook de bedoeling om steeds als duo campagne te voeren het komende jaar, klinkt het.

Samen met de aankondiging wordt een foto gelanceerd van de twee op een bankje in het Baudelopark. “Een stad besturen is het werk van een team. Groen Gent bestuurt anders en wil dat ook in de toekomst blijven doen: duidelijk en ambitieus, ook in de toekomst. Groen Gent bestuurt open, positief en zonder schroom. En vooral: samen, als duo en als team.”

De beslissing werd zaterdag aangekondigd in Gent. — © FVV

Dat Watteeuw de lijst trekt is geen grote verrassing. Hij stond bij de vorige verkiezingen in 2018 op de vijfde plaats van de lijst SP.A-Groen, maar werd vandaar de populairste Groen-politicus.

Verrassender is dat El-Bazioui meteen tot co-lijsttrekker wordt gebombardeerd. De 35-jarige stond in 2018 voor het eerst op een kieslijst en is pas sinds 2021 schepen.

De vraag is wel wie dan burgemeester wordt, mocht Groen de grootste partij worden in Gent. Nieuwe regels bepalen dat het automatisch de populairste van de grootste fractie in een stadsbestuur wordt.

Gespannen

De aankondiging komt er twee maanden nadat Mathias De Clercq (Open VLD) bekendmaakte dat hij samen met de socialisten als Voor Gent naar de kiezer trekt. Watteeuw en El-Bazioui besturen momenteel samen de stad met De Clercq en de socialisten, maar de sfeer is gespannen.

Het speerpunt van El-Bazioui en Watteeuw wordt “Gent als zachte stad”. “Een stad waar we de fast forward knop indrukken op vlak van natuur en klimaat, waar we armoede aanpakken, niet de mensen in armoede en die de zachte weggebruiker, jong en oud, veiligheid biedt.”

Een verkiezingsprogramma is er nog niet en zal de komende maanden geschreven worden. De rest van de groene kieslijst moet ook nog ingevuld worden. Groen roept Gentenaars met een “constructieve bijdrage” op om hun ideeën te delen met het nieuwe lijsttrekkersduo.