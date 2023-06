Buitenlandse studente overleden bij woningbrand in kot, buurvrouw en brandweerman raken gewond

Een buitenlandse studente is zaterdagochtend overleden bij een woningbrand in de Thieffrystraat in Etterbeek. Daarnaast raakten ook een brandweerman en een buurvrouw gewond. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Zaterdagochtend om 5 uur werd de Brusselse brandweer opgeroepen voor een brand in de Thieffrystraat in Etterbeek. “De brand woedde op het gelijkvloers en er werd onmiddellijk overgegaan tot de nodige evacuaties”, klinkt het bij woordvoerder Walter Derieuw. “Ook werd er een veiligheidsperimeter ingesteld. Tijdens de zoektocht in het gebouw werd er een bewusteloze persoon aangetroffen op de tweede verdieping. Er werd onmiddellijk overgegaan tot een reanimatie, maar de persoon is ter plaatse overleden.”

Buitenlandse student

De woning bestond uit een klassiek woongedeelte en twee studentenkoten. “Het dodelijk slachtoffer is een buitenlandse studente die in België studeerde via een uitwisselingsprogramma. De autoriteiten zullen het nodige doen om zo vlug mogelijk de familie van de overledene te verwittigen”, klinkt het.

Een buurvrouw, die geblesseerd aan het hoofd was, werd naar het ziekenhuis overgebracht. “Tijdens de bluswerken raakte ook een brandweerman gewond. Hij werd met oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden aan een hand overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een wagen die voor de woning geparkeerd stond, raakte beschadigd.”

De brand was onder controle omstreeks 5.15 uur. “Volgens de eerste elementen ter plaatse betreft het een brand van accidentele oorzaak, maar dat moet nog bevestigd worden”, klinkt het bij Derieuw. “De woning is onbewoonbaar en drie personen moeten geherhuisvest worden. Zij worden opgevangen door de diensten van de gemeente Etterbeek.”