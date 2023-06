Ongevallen op autosnelweg richting kust zorgen voor file: “En wie zien die nog aangroeien”

Met het mooie weer trekken heel wat dagtoeristen richting de kust. Dat het een drukke dag zou worden, daar was volgens het Vlaams Verkeerscentrum te voorspellen. Maar verschillende ongevallen zorgen voor extra problemen. “In Ternat is één van de drie rijstroken open, we zien de file daar opbouwen”.

Ter hoogte van Nevele was er vrijdagochtend al een ongeval op de E40 richting de kust. Daardoor werd een uur lang een rijstrook afgesloten, waardoor de file groeide. “Het was zeker een uur aanschuiven maar dat is intussen vrij”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat is intussen weer opgelost, maar iets na 11 uur vond er een nieuw ongeluk plaats, deze keer ter hoogte van Ternat.

“Daar is slechts één van de drie rijstroken open nadat enkele auto’s gebotst zijn. Nu zien we daar al 5 kilometer file en die file blijft aangroeien”, aldus Bruyninckx die meegeeft dat het Vlaams Verkeerscentrum nog niet weet hoe lang dat zal duren.

“Dat het druk zou zijn, dat stond in de sterren geschreven. Maar met die drukte gebeuren ook sneller incidenten. Hou daarom de verkeersinfo goed in de gaten en stem je verplaatsing daarop af.”