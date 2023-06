Alpinist sterft na val van Duitslands hoogste berg

Op de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland, is een klimmer overleden na een val van 400 meter. — © Shutterstock

Op de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland, is een klimmer overleden na een val van 400 meter. Dat meldt de Duitse politie zaterdag.

Een getuige zag volgens de politie hoe de man meegesleurd werd door een kleine sneeuwverschuiving, net onder de top van de 2.962 meter hoge berg nabij Garmisch-Partenkirchen in Beieren. Toen de reddingswerkers ter plaatse kwamen, was de man reeds overleden. Elf andere klimmers in het gebied werden met helikopters ontzet.

De politie startte een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en de identiteit van de klimmer.

De Zugspitze ligt in het uiterste zuiden van Duitsland, pal op de grens met Oostenrijk.