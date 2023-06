Massaal afscheid van ballonnenmeisje Lara: “Je was zoveel meer dan de ziekte die je trof”

“Nu ben je het mooiste sterretje aan de hemel, maar we blijven voor altijd een gezin van vijf”, zei Lara’s mama Nele zaterdagmorgen. Het gezin nam samen met honderden andere mensen afscheid van hun kleine prinses Lara. Een zee van roze kleurde het domein aan kasteel Baron Casier in Nokere. “De kleur van moed en doorzetting: twee dingen die Lara in overvloed had. Een superheldin, enorm dapper.”

Lara bleef altijd lachen, hoe hard de ziekte haar ook trof. — © Carlo Coppejans

Lara Demeulemeester verloor na ruim een jaar de strijd tegen leukemie. Ze overleed 1 juni in de armen van haar ouders. Even dapper als haar naamgenoot Lara Croft bleef ze dag in dag uit haar optimistische zelve. “Je liet de moed na meer dan honderd bloedtransfusies en zware chemokuren nooit zakken. Met de mooiste lach danste je door je korte leven op de nummers van je grote idool Camille.” Mama Nele las het voor uit een brief die ze aan Lara schreef. “Ik ga je ongelooflijk hard missen, mijn roze prinses.”

De kleur roze, kleurrijke bloemen, het hoorde bij Lara. — © Carlo Coppejans

Duizenden mensen leefden met Lara mee. Het verhaal van roze prinses Lara beroerde iedereen. “Lara was meer dan de ziekte die haar trof. Ze pakte iedereen in met haar levensvreugde en levenskracht. Ze bewees dat je niet groot hoeft te zijn om een grote impact te hebben.”

LEES OOK:Onze reporter neemt afscheid van ‘ballonnenmeisje’ Lara: “Ze kroop onder mijn vel, om er nooit meer weg te gaan”

Aan het water op het domein stonden tijdens Lara’s afscheid duizend roze ballonnen. Die werden op het eind de lucht in gelaten. “Misschien hadden ze je daar in de hemel wel nodig om iedereen in te pakken met je guitige lach en fonkelende ogen. Twinkle, twinkle my little star. How I wonder what you are.”

LEES OOK:‘Prinses Lara’ (3) verliest strijd tegen leukemie: “Ze heeft gevochten als een leeuw”

© CJ

© CJ