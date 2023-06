Anderlecht neemt afscheid van assistent Robin Veldman

Anderlecht heeft afscheid genomen van Robin Veldman, die als assistent van coach Brian Riemer functioneerde, maar ambitieus is en hoger mikt. De 37-jarige Nederlander werd gehaald als coach van de beloften, maar stroomde door naar de A-ploeg, waar hij voor de komst van Riemer zelfs even hoofdcoach was. Riemer stelt momenteel een nieuws staf samen, ook keeperstrainer Frank Boeckx vertrok.