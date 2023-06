Bart De Wever reageert voorzichtig op voorstel om impasse over stadion te doorbreken

Tania Mintjens, eigenaar van de gronden van de Bosuil, heeft na de gerichte aanval van Antwerpbaas Paul Gheysens een ultiem voorstel gedaan om het muurvaste stadiondossier uit het slop te halen. Tijdens de huldiging van landskampioen Antwerp in het stadhuis richtte Gheysens zich nog “met een kwaad oog” naar burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het Mintjens-probleem heeft me al genoeg geld gekost”, zei hij toen. De burgemeester gaf hem toen gelijk. Nu Mintjens de hand reikt, reageert De Wever diplomatisch.

Antwerpvoorzitter Paul Gheysens was maandag tijdens de huldiging heel fel. “Het Mintjens-probleem heeft me al genoeg geld gekost. We hadden vorige match (tegen Union, red.) 40.000 tickets kunnen verkopen. We kunnen dubbel zoveel mensen van ons voetbal laten genieten, maar ze kunnen geen kaartje kopen. We hebben geen plaats. Het is een ramp. Op deze manier is het compleet onmogelijk om te groeien. Compleet. Dat kun je niet volhouden. Hoe lang kan dat duren?”, vroeg hij zich af.

Tijdens zijn toespraak richtte hij “een kwaad oog” naar de burgemeester. En Bart De Wever trad hem ook bij: “Paul Gheysens heeft gelijk. Dit stadiondossier moet nu opgelost geraken als je echt een hart hebt voor de club.”

Bart De Wever en Paul Gheysens tijdens de huldiging in het stadhuis. — © BELGA

Nadien circuleerde in de wandelgangen van het Schoon Verdiep zelfs het gerucht dat het stadsbestuur zou overwegen om de Bosuilgronden te onteigenen. Volgens experts zou die omstreden optie niet eens ondenkbaar of onhaalbaar zijn.

Maar die piste is plots wel veel minder geoorloofd, nu Tania Mintjens de hand reikt aan Paul Gheysens. “Opeens was ik niet meer Tania Mintjens, maar ‘het probleem Mintjens’. Dat is hard aangekomen, ja. Ik was totaal van de kaart”, reageert ze. “Ook ik wil dat nieuwe stadion.”

Daarom doet Mintjens nu een ultiem voorstel. De grond verkopen doet ze niet, maar Gheysens zou de Bosuilgronden dankzij een nieuw erfpachtrecht de komende 99 jaar mogen blijven gebruiken én bovendien gratis. Zij het onder een aantal voorwaarden.

Wat vindt de burgemeester van dat voorstel? “Zoals reeds benadrukt, zijn wij geen betrokken partij in dit dossier, maar bemiddelen we enkel tussen beide partijen”, laat Antwerps burgemeester Bart De Wever via zijn woordvoerder weten. “Daarbij houden we het uitgangspunt aan dat wat goed is voor de club, ook goed is voor de stad. Meer kan ik daar dus niet over kwijt.” Wordt vervolgd.