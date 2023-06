Ouders laten kindje (2) achter in snikhete afgesloten auto, politie grijpt in en kan peuter redden

De politie heeft vrijdagmiddag een 2-jarig kindje gered uit een Duitse auto in Anna Paulowna in het noorden van Nederland. De peuter zat in een volledig afgesloten auto, die in de volle zon stond geparkeerd.

Wijkagent Bas Dirkmaat schrijft op Instagram dat de sleutels van de auto op de bestuurdersstoel lagen en dat het zichtbaar niet goed ging met het kindje. Het autoraam werd ingeslagen en een toegesneld autobedrijf hengelde de sleutels uit de auto. Dirkmaat meldt dat het nu weer goed gaat met het kindje. Opvallend is dat het volgens hem al de tweede keer is dat de ouders hun kind achterlaten in een afgesloten auto.

Eerder deze week overleed een kindje van zes maanden oud in ons land door de gevolgen van oververhitting. De moeder was de baby in haar auto vergeten.

