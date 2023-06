Strandgangers genieten van duik in de zee tijdens eerste tropisch weekend: “Het is gezellig druk, maar geen overrompeling”

Puffen, zweten, plonsen. In Blankenberge zochten strandgangers zaterdag massaal verkoeling in de zee, ondanks waarschuwingen van het IKWV. Wat blijkt: de temperatuur van het zeewater is door de hitte op korte tijd nog aardig doorgestegen, waardoor zwemmen niet alleen voor “de durvers” bleek. “Dit is de eerste échte zomerdag van het seizoen”, zegt hoofdredder Tom Cocle.

Neen, ze hadden geen schrik. Bij het IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) werd de afgelopen dagen meermaals opgeroepen tot voorzichtigheid voor die eerste plons in de zee. De temperatuur van het zeewater bedroeg toen amper 14 à 15 graden celcius, behoorlijk fris, ook tijdens tropische temperaturen. Maar kijk: toch vond je in Blankenberge honderden mensen in de zee op zaterdagmiddag. En of hun frisse duik deugd deed. “We schatten dat hier vandaag zo’n vijfduizend mensen op het strand zitten”, aldus Tom Cocle, hoofdredder van de Blankenbergse strandreddingsdienst. “Het is zeker geen overrompeling, maar wel gezellig druk. En we kunnen ook geruststellen dat dit de eerste drukke zomerdag is bij ons.” (lees verder onder de foto)

De strandredders hadden hun handen vol tijdens de eerste échte zomerdag van het jaar. — © jve

Eerste interventie

Zwemmers hadden geluk, want de temperatuur van het strandwater - ter hoogte van de waterlijn - was gestegen tot 16,5 graden. Een aanzienlijk verschil met enkele dagen geleden. “Op korte tijd is de temperatuur van het strandwater nog doorgestegen door de hitte”, gaat Cocle verder. “Dat maakt het nu al aangenaam om kort te zwemmen. Zeker bij zo’n temperaturen. Het blijft natuurlijk opletten: in Blankenberge zijn er momenteel maar drie bewaakte zones. Vrijdag hebben we al een eerste interventie moeten uitvoeren voor iemand die in de problemen was gekomen door de stroming. Gelukkig zonder erg. Verder liepen een aantal kinderen ook verloren, en waren er ook wat interventies in onze EHBO-post. Maar grote problemen verwachten we niet.” (lees verder onder de foto)

© jve

Dat horen we ook bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke, waar extra mankracht voorzien was tijdens het eerste tropische weekend van het jaar. “Dat neigt naar een zomerregime. We zetten enkele mensen extra in”, vertelt commissaris Jan Maertens. “We doen dat eerder uit voorzorg, want op dit moment zijn er amper meldingen die te maken hebben met de drukte aan de kust. Maar we zijn natuurlijk liever voorbereid.”