Aanvaller speeltuin Annecy vervolgd wegens poging tot moord, alle slachtoffers buiten levensgevaar

De 31-jarige man die donderdag met een mes mensen aanviel op een kinderspeelplaats in een park in Annecy, is zaterdag verhoord door twee onderzoeksrechters en wordt van poging tot moord beschuldigd.

De gezondheid of toestand van de verdachte staat voorlopige hechtenis niet in de weg. De man, Abdalmasih H. (31), werd in een zwarte politieauto naar de onderzoeksrechters gebracht en moest door agenten gedragen worden omdat hij niet meewerkt. Procureur Line Bonnet heeft gezegd dat hij in voorlopige hechtenis is genomen op verdenking van poging tot moord en gewapend verzet. De dader heeft geen verklaring afgelegd.

Er zijn geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan, zo herhaalde de procureur van het parket van Annecy. De man wordt psychiatrisch onderzocht en er zijn geen aanwijzingen dat hij waanvoorstellingen zou gehad hebben.

Opvouwbaar mes

De man was bij het plegen van de misdaden gewapend met een “opvouwbaar mes”, droeg een kruis en had twee christelijke afbeeldingen bij zich, aldus Bonnet. Hij was, zoals eerder bekendgemaakt, niet onder de invloed van drugs of alcohol. De man, die een Syrische vluhcteling is, was als in Europa erkende vluchteling legaal in Frankrijk. Een psychiater en politiemensen zijn er nog niet in geslaagd om met de man te praten. Hij zou zich voortdurend tegen bewakers verzetten. Over zijn motief is niets bekend.

LEES OOK. Ex-vrouw en moeder van dader steekpartij in shock: “Hij was lief, ik begrijp niet wat er met hem gebeurd is”

Voordien ook al gezien

Hij verwondde zes mensen ernstig onder wie vier kleine kinderen. Twee kinderen en een volwassene raakten levensgevaarlijk gewond, maar de toestand van alle gewonden is nu stabiel.

De aanvaller is zo’n tien jaar geleden in Zweden als vluchteling erkend en was vroeger getrouwd met een Zweedse. Hij is gescheiden en heeft vorig jaar geprobeerd ook in Frankrijk een vluchtelingenstatus te bemachtigen, maar dat werd volgens Franse media begin deze maand afgewezen. De man was voor de aanval twee maanden lang vaak gezien in het park aan het Meer van Annecy in het centrum van de gelijknamige stad.