KMI breidt waarschuwing voor hitte uit: code geel tot en met woensdag in bijna heel België

Alleen aan de kust, in Luik, Namen en Luxemburg blijft code groen van kracht. In alle andere Belgische provincies is vanaf vandaag en tot en met woensdag code geel van kracht voor de hitte. Bij code geel kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven.

De temperaturen klimmen de hoogte in met zaterdag, zondag en maandag maxima tot 30 graden en zelfs op sommige plaatsen 31 graden. Dinsdag zou de temperatuur lichtjes moeten zakken tot 28 graden. Het blijft volgens de weersverwachtingen van het KMI nog tot vrijdag boven de 25 graden. Hier en daar in wel een zomerse bui mogelijk maar de temperatuur blijft wel steeds hoog.

