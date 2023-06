Premier League-degradant Leeds United komt in Amerikaanse handen

Andrea Radrizzani, de voorzitter van Leeds United, heeft zaterdag op de clubwebsite aangegeven een akkoord te hebben gevonden met het Amerikaanse investeringsfonds 49ers Enterprises. Zij nemen een meerderheidsbelang van de club over. Leeds United degradeerde eind vorige maand uit de Premier League.

49ers Enterprises, dat ook eigenaar is van NFL-team San Francisco 49ers, is momenteel al minderheidsaandeelhouder bij de Peacocks, met 44 procent. De resterende 56 procent zullen ze overnemen van Radrizzani, een Italiaanse zakenman die de aandelen bezit via zijn holding Aser Ventures.

Beide partijen moeten de details van de overname nog uitwerken. De club gaf aan “volledig gefocust te zijn op een snelle terugkeer naar de Premier League”.

De degradatie naar de Championship zou volgens Britse media de waarde van de aandelenverkoop fors hebben doen zakken. 49er Enterprises had een optie om de aandelen van Radrizzani voor januari 2024 over te nemen voor een bedrag van 460 miljoen euro. Door de degradatie zouden beide partijen een akkoord hebben gevonden voor 200 miljoen euro.

Radrizzani was sinds 2017 hoofdaandeelhouder van Leeds United. Hij bracht het team uit Yorkshire in 2020 terug naar de Premier League, voor het eerst in zestien jaar. De legendarische Argentijnse coach Marcelo Bielsa zat daarbij op de bank.

Dit seizoen werd Leeds negentiende en voorlaatste in de Premier League en degradeerde terug naar de Championship.