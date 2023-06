Vrouw valt in slaap en rijdt tegen gevel

A.V.W., die van de vroege shift van haar werk kwam, viel in Ten Ede achter het stuur in slaap.

De VW Tiguan raakte eerst een betonnen afsluiting en een elektriciteitspaal alvorens zich in een hoek van een woning te boren. De vrouw raakte als bij wonder niet gewond. Zij was ook niet geïntoxiceerd. Haar wagen werd getakeld.

De gevel van de woning raakte zwaar beschadigd. — © edp

“Bij het ongeluk vielen gelukkig geen gewonden”, zegt politiecommissaris Peter Souffriau van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. “Er is een vermoeden dat de bestuurder in slaap viel achter het stuur. De wagen week van de rijstrook af en richtte aanzienlijke schade aan.”

“Ons huis blijft bewoonbaar”

“De schade aan onze woning valt al bij al nog mee en het voornaamste is dat er geen schade aan de binnenmuur is”, zegt de eigenaar van de woning Robby Roelandt. ““De brandweer van Zottegem heeft wel een steunpilaar aangebracht, maar ons huis blijft bewoonbaar. Belangrijk is dat er geen gewonden vielen. Zelf waren we niet thuis. We waren op weg naar de zee, toen onze oudste zoon belde dat er een ongeluk gebeurd was. We zijn meteen naar huis gereden, maar na het afhandelen van de zaak met de politie vertrekken we opnieuw richting Wenduine.”

Alvorens tegen die gevel te rijden, ramde de wagen al een betonnen omheining. “Ik was tv aan het kijken op het moment van het ongeluk”, vertelt Antoine Poisson. “Vandaag had ik nog in gedachten dat ik mijn betonnen omheining ging aanpakken. Ik had concrete plannen om die af te schuren en een nieuw laagje verf te geven. Dat zal nu niet meer hoeven.”