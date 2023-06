Hongarije levert ‘Braziliaanse Escobar’ over aan België

Interpol meldde op 22 juni 2022 dat De Carvalho was opgepakt in Boedapest, nadat hij sinds 2020 internationaal gezocht werd door de Braziliaanse federale politie. De Hongaarse politie verklaarde dat “een criminele organisatie onder leiding van een Braziliaanse man verantwoordelijk is voor de smokkel van zeker 45 ton cocaïne tussen 2017 en 2019”.

Brazilië vroeg de overlevering van ‘Braziliaanse Escobar’ De Carvalho. Hij is volgens het Hongaarse gerecht “een van de belangrijkste distributeurs van drugs uitgevoerd van Brazilië naar Europa”. Ook de Verenigde Staten hadden een internationaal aanhoudingsbevel afgekondigd tegen de man, een Belgische onderzoeksrechter vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit.

Op 15 mei 2023 besliste het Hoofdstedelijk Gerechtshof van Boedapest dat De Carvalho mag worden overgeleverd. Het Hongaarse ministerie van Justitie bevestigde aan Knack dat de man wordt overgedragen aan ons land. Later kan hij dan nog naar de VS of Brazilië worden overgedragen op basis van uitleveringsverzoeken. Ook het federaal parket bevestigt het nieuws, maar kan wegens veiligheidsvragen niet meer details geven.

Volgens Knack heeft de Belgische vraag tot overlevering te maken met een grote actie tegen drugssmokkel van Brazilië naar Europa in november 2020. Het misdaadsyndicaat tegen wie de actie was gericht, en waarvan De Carvalho volgens bronnen de vermeende spil is, was volgens Europol “verantwoordelijk voor de jaarlijkse import van minstens 45 ton cocaïne in Europese zeehavens, met winsten boven de honderd miljoen euro op een half jaar tijd”.

In het Belgische luik hield een Brugse onderzoeksrechter vier verdachten aan en nam 300.000 euro cash in beslag. Het federaal parket wilde niet bevestigen dat het arrestatiebevel tegen De Carvalho in dat onderzoek kadert.