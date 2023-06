Veertien doden bij bosbranden in Kazachstan

Bij twee bosbranden die 60.000 hectare vernielden in het noordoosten van Kazachstan, zijn veertien mensen om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Noodsituaties van het land gemeld. “In totaal zijn veertien lichamen teruggevonden”, deelde het ministerie mee.

Vrijdag nog meldde het ministerie dat boswachter vermist waren, nadat ze werden verrast door het vuur. Het gaat om de meest dodelijke bosbranden in jaren in het ex-Sovjetland, dat vijf keer zo groot is als Frankrijk.

De situatie is onder controle en er zijn geen huizen bedreigd door het vuur, hoewel 316 personen werden geëvacueerd, aldus het ministerie. Het gaf aan hoe de bluswerken bemoeilijkt worden door de hoge temperaturen en de wind, die in verschillende richtingen waait.

Meer dan duizend mensen, vooral medewerkers van de ministeries van Noodsituaties en van Defensie, bestrijden het vuur. Volgens de lokale autoriteiten zijn de bosbranden op 8 juni ontstaan door de bliksem.

De Russische president Vladimir Poetin drukte zijn medeleven uit tegenover zijn Kazachse ambtsgenoot Kassym-Jomart Tokajev. Beide landen werken samen op economisch en militair vlak. Eerder op de dag nog ontsloeg Tokajev zijn minister van Noodsituaties, Joeri Iline.