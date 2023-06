Te warm voor berenmuts: leden koninklijke garde vallen flauw

Voor vier leden van de Grenadier Guards, een elite-eenheid van het Britse leger, bleek het vandaag meer dan een tikkeltje te warm om de iconische berenmuts te dragen. Tijdens repetities voor Trooping of the Colour, het jaarlijkse defilé ter ere van de verjaardag van de monarch, vielen ze flauw. De uitdagende hitte was ook kroonprins William niet ontgaan. “Een grote dank aan alle soldaten die vanmorgen in de hitte hebben deelgenomen. Moeilijke omstandigheden, maar jullie hebben het allemaal heel goed gedaan”, klonk het in een bemoedigende boodschap op twitter. Op 17 juni zullen bijna 1.500 soldaten paraderen voor het defilé. Hopelijk is het dan zachter weer.

(agg)