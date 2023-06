Brusselse politiezone start tuchtprocedure tegen agenten na gevecht met jongeren tijdens afvaart Lesse

De politiezone Brussel-West heeft “een administratief tuchtdossier” geopend tegen verschillende politieagenten die betrokken waren bij een grootschalige vechtpartij tijdens een afvaart van de Lesse per kajak.

Een vijftiental agenten van de interventiebrigade van de Brusselse politiezone raakten op 1 juni slaags met een twintigtal Molenbeekse jongeren. “De politiezone volgt deze zaak op de voet en zal regelmatig informeren bij het parket van Namen over de vooruitgang van de zaak. Naargelang de belastende elementen die tot haar kennis worden gebracht, zal ze de gepaste maatregelen treffen jegens de verantwoordelijken”, klinkt het zaterdag in een persbericht van politiezone Brussel-West.

De politiezone ontkent echter de berichten van sommige media “dat de betrokken politiemannen zouden hebben rondgehangen in de buurt van het atheneum waar de betrokken jongeren schoolgaan. En dat ze zelfs één van de leerlingen op straat zouden hebben gevolgd.” De zone benadrukt dat de politiemannen in kwestie niet in dienst waren van maandag 5 juni, 7 uur, tot vrijdag 9 juni ’s ochtends.

“De politiezone heeft interne organisatiemaatregelen genomen om alle situaties die tot eventuele problemen zouden kunnen leiden, te voorkomen”, klinkt het nog. “Zo werden de betrokken politiemannen toegewezen aan interne opdrachten, en dit tot nader order.” Er werd ook een “administratief tuchtdossier geopend teneinde de gepaste tuchtmaatregelen te kunnen nemen”.

De korpschef benadrukt in het persbericht nog zijn begrip voor de beroering die heerst onder de bevolking en stelt dat ieder personeelslid van de politie een voorbeeldfunctie moet bekleden, ook tijdens privéactiviteiten. Om het onderzoek niet te compromitteren, zal de politiezone geen verdere mededelingen doen over de feiten zelf.