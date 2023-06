De film die er maar niet ‘mag’ komen: 20 jaar opgebouwd naar opnames, maar bij de eerste grote stunt loopt het mis

‘Gladiator 2’ is al 23 jaar in de maak, en nog steeds wordt de productie geplaagd door onheil.

Er is gevloekt op de set van ‘Gladiator 2’, wees daar maar zeker van. De opnames zijn nog maar enkele dagen bezig of zes mensen raakten al gewond bij een brand. Een start in mineur, en dat na meer dan twintig jaar opbouw. Alsof de goden de film niet goed gezind zijn.

Een opbrengst van 503 miljoen dollar tegenover een budget van 100 miljoen. Vijf Oscars, waaronder die voor Beste film en Beste acteur. Geen wonder dat er al meteen na de originele release van Gladiator, intussen 23 jaar geleden, plannen werden gesmeed voor een vervolg. Na een ellenlang spelletje van welles-nietes gingen de opnames begin juni van start. Victorie, eindelijk. Maar bij de eerste grote stunt liep het al meteen mis.

Wat er precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk, maar verschillende crewleden hadden het over “een enorme vuurbal”. Zes mensen raakten gewond, vier mensen liggen nog steeds in het ziekenhuis. “De veiligheidsteams en de volledige medische dienst ter plaatse waren in staat om snel te handelen, zodat degenen die getroffen werden onmiddellijk de nodige zorg kregen. Ze zijn allemaal in stabiele toestand en worden nog steeds behandeld”, klonk het in een statement van studio Paramount.

Vagevuur

Geen levensbedreigende verwondingen, dus, maar toch lijkt het alsof de langverwachte sequel vervloekt is. Toen regisseur Ridley Scott in de zomer van 2001 zijn troepen bijeenriep voor de allereerste vergadering, stootten ze al meteen op een probleem. Want wat moesten ze aanvangen met hoofdrolspeler Russell Crowe? Aan het einde van Gladiator liet generaal Maximus, het personage dat hem op de kaart zette, immers het leven.

Het verhaal toespitsen op de volgende generatie leek een efficiënte oplossing. In Gladiator 2 zou Lucius, de intussen volwassen zoon van Maximus, uitzoeken wie zijn vader nu precies was. Maar de studio - toen nog Universal - stond niet te springen om Russell Crowe te laten gaan. Daarom deed ze een tegenvoorstel. De ene helft van de film zou zich afspelen vóór de gebeurtenissen van Gladiator, de andere helft zou tonen hoe het Maximus vergaat in het vagevuur.

Regisseur Ridley Scott raakte het niet eens met Russell Crowe over de invulling van het script. — © Joel Ryan/Invision/AP

Dat was niet naar de zin van Scott, die een realistisch historisch epos voor ogen had. Crowe had het logischerwijze minder moeilijk met het nieuwe voorstel. Hij verslond zelf stapels boeken over Romeinse mythologie, op zoek naar achterpoortjes om zijn personage terug tot leven te wekken. Intussen waren we 2006, en had Scott zich er al bij neergelegd dat ze het nooit eens zouden worden. “Ik geloof niet meer dat de film ooit zal worden gemaakt”, liet hij toen optekenen.

Wilde ideeën van Nick Cave

En toen kwam er het intussen beruchte voorstel van Nick Cave. Jawel, dié Nick Cave. Zijn script voor de sequel kreeg, hou je vast, de werktitel Christ killer mee. Maximus wordt er door de Romeinse goden opnieuw naar aarde gestuurd om Jezus Christus en zijn discipelen te vermoorden. Waarom, vraag je je af? Om de opmars van het christendom te stoppen, natuurlijk. Nefast voor het Romeinse geloofssysteem, dat monotheïsme. Maar daarna gaat Cave pas helemaal loos.

Zelfs zanger Nick Cave waagde zich aan een script voor ‘Gladiator 2’. — © EPA-EFE

Tijdens zijn missie wordt Maximus in de val gelokt en doodt hij zijn zoon. Gedoemd om voor eeuwig te leven - waarom weet niemand - vecht hij mee de Kruistochten, de Tweede Wereld- en de Vietnamoorlog, om te eindigen als secretaris in het Pentagon. Het klinkt zó wild dat het bijna jammer is dat deze versie, door Cave omschreven als ‘een verhaal van goddelijkheid versus menselijkheid’, nooit de bioscopen zal halen. Het script werd afgekeurd en het hele project werd gelijk van de ideeënlijst geschrapt.

De voorbije jaren kregen zowel Crowe als Scott geregeld vragen over Gladiator 2, van zowel journalisten als collega’s. Zo kwam Chris Hemsworth, met wie Crowe zijn Australische roots deelt, op de set van de laatste Thor-film nog met z’n eigen ideeën over het vervolg aanzetten. Helaas voor hem had filmstudio Paramount, die de rechten had overgekocht van Universal, de knoop intussen al lang doorgehakt.

Een beetje jaloers

Ja, er zou een sequel komen. Nee, die zou zich niet afspelen in het vagevuur, de hel of de hemel. Gladiator 2 zou enkel en alleen om Lucius draaien. Scott kreeg na al die jaren eindelijk zijn zin en nam opnieuw plaats in de regisseursstoel. Crowe nam het sportief op, maar gaf in interviews wel toe “een beetje jaloers” te zijn op de nieuwe lichting.

In 2019 werd het officiële startschot gegeven, maar met de coronapandemie moest nog één laatste hindernis overwonnen worden. Sinds begin dit jaar lijkt alles in stroomversnelling te gaan. Het Ierse jonkie Paul Mescal heeft zijn eerste hoofdrol te pakken en wordt bijgestaan door ronkende namen als Denzel Washington en Pedro Pascal, één van de meest gewilde acteurs van het moment.

Uit de eerste film keren Connie Nielsen en Derek Jacobi terug. Het eindresultaat wordt eind 2024 in de zalen verwacht, als de productie de komende maanden tenminste van alle onheil gespaard blijft. Misschien kan een offer aan de goden wel helpen?

