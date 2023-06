Antwerp-voorzitter Gheysens reageert op interview Mintjens over Bosuilstadion: “Goed dat we haar standpunt kennen”

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens wilde slechts zeer kort reageren op het interview van grondeigenaar van de Bosuil Tania Mintjens. “Het is goed dat we na al die jaren haar standpunt kennen.”

In een interview met onze krant heeft Tania Mintjens, eigenaar van de gronden op de Bosuil, de hand uitgestoken naar Antwerp-eigenaar Paul Gheysens om een oplossing te vinden voor de stadionimpasse. Mintjens wil een nieuwe, verlengde erfpachtovereenkomst afsluiten onder bepaalde voorwaarden.

Wat vindt Paul Gheysens van het voorstel van Mintjens? Wij kregen de baas van Ghelamco kort aan de lijn. “Het is goed dat we na al die jaren eindelijk het standpunt van mevrouw Mintjens kennen”, aldus Gheysens. “Maar sta me toe om alles eerst eens grondig te bestuderen alvorens uitvoerig te reageren. Ik zit nu in het buitenland.”

Gheysens wil zo snel mogelijk bouwen op de Bosuilsite. Vorige week sprak hij nog over ‘het probleem-Mintjens’. Beide partijen hadden nog geen rechtstreeks contact met mekaar.